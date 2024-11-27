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В Татарстане полицейские нашли таксиста, который украл часы за полмиллиона рублей
В Татарстане полицейские нашли таксиста, который год назад украл часы за полмиллиона рублей.
В июне прошлого года в полицию обратилась 38-летняя жительница Альметьевска с заявлением о краже наручных часов стоимостью 490 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.
В интернете оперативники Управления уголовного розыска МВД по РТ нашли предложение о продаже похищенных часов за 250 тысяч рублей. Татарстанские полицейские изъяли их в Москве.
58-летний житель Пестречинского района сознался и рассказал, что подрабатывая таксистом, он нашел в своем автомобиле женские наручные часы.
Мужчина вспомнил, что неделей ранее к нему обращалась его клиентка с пропажей. Но, узнав об их стоимости, решил не возвращать часы владелице, а сдать в один из ломбардов Казани за 150 тысяч рублей.
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