В Татарстане полицейские нашли таксиста, который украл часы за полмиллиона рублей

В Татарстане полицейские нашли таксиста, который год назад украл часы за полмиллиона рублей.

В июне прошлого года в полицию обратилась 38-летняя жительница Альметьевска с заявлением о краже наручных часов стоимостью 490 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В интернете оперативники Управления уголовного розыска МВД по РТ нашли предложение о продаже похищенных часов за 250 тысяч рублей. Татарстанские полицейские изъяли их в Москве.

58-летний житель Пестречинского района сознался и рассказал, что подрабатывая таксистом, он нашел в своем автомобиле женские наручные часы.

Мужчина вспомнил, что неделей ранее к нему обращалась его клиентка с пропажей. Но, узнав об их стоимости, решил не возвращать часы владелице, а сдать в один из ломбардов Казани за 150 тысяч рублей.