В Татарстане полицейские накрыли цех с 11 тыс. литров нелегальной стеклоомывайки

Оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ прикрыли цех по производству стеклоомывайки, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья покупателей.

«При осмотре помещения сотрудники полиции обнаружили различное оборудование и приспособления, а также четыре еврокуба со спиртосодержащей жидкостью и около 1,4 тысячи пятилитровых емкостей готовой продукции. В общей сложности из незаконного оборота было изъято почти 11 тысяч литров стеклоомывателя», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По заключению эксперта, в незамерзайке содержится не менее 84% метилового спирта. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Производство товаров, не отвечающих требованиям безопасности» и «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ».

В данный момент сотрудники полиции устанавливают всех, кто мог быть причастен к незаконному производству.