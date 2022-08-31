В Татарстане полицейские изъяли около 120 тонн поддельного антисептика для животных

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России и Госалкогольинспекции прикрыли нелегальный канал оптовых поставок в регион спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Подозреваемого в нелегальном бизнесе 65-летнего мужчину задержали в Приволжском районе Казани, когда он разгружал очередную партию товара. Стоит отметить, что лицензии на хранение, перевозку, реализацию и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у него отсутствовала.

На месте было изъято 596 десятилитровых канистр с якобы дезинфицирующим средством, используемым в ветеринарных целях.

«Однако исследование изъятых образцов показало, что на самом деле жидкость в емкостях содержит в своем составе этанол, а необходимые добавки для признания ее дезинфекционным средством отсутствуют», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В офисах и на складах производителя антисептика в Самарской области прошли обыски. В общей сложности из незаконного оборота изъято около 120 тонн спиртосодержащей продукции.

