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Происшествия 9 октября 2024 16:45

В Татарстане полицейские изъяли больше 860 литров нелегального алкоголя

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В Татарстане экономические полицейские изъяли больше 860 литров нелегального алкоголя.

На трассе на территории ГЭС задержали водителя, который вез водку и коньяк без акцизных марок. Алкоголь у мужчины изъяли.

Сейчас планируется экспертиза и продолжаются поиски всех, кто причастен к производству и продаже алкоголя.

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