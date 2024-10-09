В Татарстане полицейские изъяли больше 860 литров нелегального алкоголя

В Татарстане экономические полицейские изъяли больше 860 литров нелегального алкоголя.



На трассе на территории ГЭС задержали водителя, который вез водку и коньяк без акцизных марок. Алкоголь у мужчины изъяли.



Сейчас планируется экспертиза и продолжаются поиски всех, кто причастен к производству и продаже алкоголя.