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Происшествия
29 октября 2021  12:10
Полина Шевчук

В Татарстане поймали жителей Тверской области с 5 кг «синтетики» в машине

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В Татарстане на посту ДПС автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находился 43-летний житель Тверской области. На пассажирском сиденье находился еще один мужчина – 39-летний уроженец той же области. 

При общении с полицейскими оба мужчины сильно нервничали, в связи с чем инспекторы ГИБДД приняли решение осмотреть автомобиль. В салоне в спортивных сумках стражи порядка нашли 76 свертков с неизвестным веществом, обмотанных изолентой. Кроме того, в носке у пассажира был еще один аналогичный сверток.

Проведенная экспертиза выявила, что мужчины перевозили 4,9 кг синтетического наркотика PVP.

Выяснилось, что наркокурьеры везли товар из Москвы в сторону Уфы. Мужчин задержали и поместили под стражу.
 

 

#наркотики #наркокурьеры #МВД по РТ
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