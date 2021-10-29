В Татарстане поймали жителей Тверской области с 5 кг «синтетики» в машине

В Татарстане на посту ДПС автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находился 43-летний житель Тверской области. На пассажирском сиденье находился еще один мужчина – 39-летний уроженец той же области.

При общении с полицейскими оба мужчины сильно нервничали, в связи с чем инспекторы ГИБДД приняли решение осмотреть автомобиль. В салоне в спортивных сумках стражи порядка нашли 76 свертков с неизвестным веществом, обмотанных изолентой. Кроме того, в носке у пассажира был еще один аналогичный сверток.

Проведенная экспертиза выявила, что мужчины перевозили 4,9 кг синтетического наркотика PVP.

Выяснилось, что наркокурьеры везли товар из Москвы в сторону Уфы. Мужчин задержали и поместили под стражу.

