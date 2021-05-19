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Ру Тат
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19 мая 2021  11:25
Павел Климчак

В Татарстане поймали закладчика наркотиков с 16 свертками

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Полицейские задержали 29-летнего жителя Верхнеуслонского района РТ с наркотиками. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Молодого человека задержали 13 мая, во время личного досмотра в его кармане нашли 16 свертков с мефедроном общей массой около 15 грамм. Задержанный сознался, что собирался оборудовать тайники-закладки.

За отказ от прохождения медосвидетельствования суд отправил его под арест на пять суток. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотиков», расследование дела продолжается.

наркотики закладчики наркотиков
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