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В Татарстане поймали подростка, который забрал почти полмиллиона у обманутых пенсионеров
В Нижнекамске задержали 17-летнего курьера, который забирал у обманутых аферистами пенсионеров деньги, сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.
Полицейские выяснили, что аферисты звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Жертвам они сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП и нужны деньги, чтобы те избежали уголовной ответственности.
Так, чтобы «спасти» своего близкого 82-летняя местная жительница передала курьеру 350 тысяч рублей. Женщина обратилась с заявлением в полицию и сообщила, что стала жертвой мошенников.
В тот же день с аналогичным заявлением в полицию Нижнекамска обратилась еще одна пожилая пенсионерка, которая заплатила за «спасение» близкого человека 85 тысяч рублей.
Позднее курьера мошенников задержали. Им оказался 17-летний парень, молодой человек был допрошен и дал признательные показания. Он рассказал, что нашел подработку в одном из мессенджеров. При этом его заработком являлся фиксированный процент от перечисленной мошенникам суммы. В данном случае он оставил себе 25 тысяч рублей. В отношении парня возбуждено дело о мошенничестве.
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