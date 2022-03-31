В Татарстане поймали петербуржца, который вез в Магнитогорск 2 кг синтетики

На посту «Малиновка» автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого находился 38-летний житель Санкт-Петербурга.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, за обшивкой заднего сиденья авто полицейские обнаружили спрятанный сверток, а в нем – вещество белого цвета. Экспертиза установила, что в пакете было 1,9 кг синтетического наркотика.

Мужчина пояснил, что в начале года искал работу и разместил свое резюме на сайте. через некоторое время с ним связался незнакомец и предложил стать наркокурьером. Петербуржец должен был забрать наркотики во Владимирской области и отвезти их в Магнитогорск, где оставить в закладках.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

