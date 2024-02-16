В Татарстане поймали мужчину, выстрелившего в полицейских и устроившего поджог

Накануне в Пестречинском районе поймали мужчину, который выстрелил в полицейских и устроил поджог при попытке скрыться.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, жительница Пестречинского района обратилась в полицию с просьбой провести профилактическую беседу с ее 39-летним сыном по поводу его неподобающего поведения.

Увидев сотрудников полиции, мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес правоохранителей. Затем он произвел в их направлении выстрел из неустановленного оружия и попытался скрыться, перед этим совершив поджог своей комнаты.

Мужчину поймали, а возгорание потушили прибывшие пожарные. Правонарушителем оказался ранее судимый за кражу и грабеж мужчина. Его передали медикам для госпитализации, а предмет, конструктивно схожий с оружием, а также самодельные патроны направлены на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.