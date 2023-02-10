В Татарстане поймали мужчину, который хотел ввезти в РФ Mersedes без уплаты пошлины

В РТ таможенники выявили иномарку, которую ввезли в Россию по фиктивным документам в обход уплаты таможенных пошлин, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Специалисты ведомства выяснили, что 34-летний мужчина ввез в страну Mersedes для личного пользования, а чтобы избежать таможенных платежей, подделал документы.

Иномарку он ввозил с территории республики Абхазия. На таможенном посту Краснодарской таможни он указал, что ввозит авто временно как транспорт международной перевозки пассажира и представил таможенному органу соответствующие, но фиктивные документы.

Затем автовладелец сам поменял регистрационные номера на машине с абхазских на казахстанские.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий специалисты Татарстанской таможни установили, что документы были поддельными. Сумма таможенной пошлины, которую мужчина не оплатил, составила 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено дело об уклонении от уплаты таможенных платежей. Проводится дознание.