В Татарстане поймали курьера, в машине которого нашли 4 кг синтетики

На стационарном посту под Челнами инспекторы ГИБДД остановили иномарку, за рулем которого был 23-летний житель Санкт-Петербурга. На пассажирском сиденье в автомобиле находилась его девушка.

Полицейские решили осмотреть машину после того, как водитель начал вести себя подозрительно.

При досмотре сотрудники нашли 4 пакета с неизвестным веществом: они были спрятаны под обшивкой в багажном отсеке. Как показало исследование, в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения PVP общей массой около 4 кг.

Мужчину задержали. Он объяснил, что устроился наркокурьером месяц назад. По указанию оператора, он забрал товар из Псковской области. После этого он должен был отвезти содержимое в Новосибирск, чтобы там сбыть их.

Пассажирка рассказала, что не знала о целях поездки молодого человека. Девушка поехала с ним в Новосибирск за компанию с целью прогулки.

Полицейские возбудили в отношении молодого человека уголовное дело. В настоящее время 23-летнего курьера заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.