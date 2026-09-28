В Татарстане поймали курьера аферистов, забравшего более 6 млн у жителя Бугульмы

Курьер мошенников был задержан в Татарстане после того, как забрал более 6 млн у жителя Бугульмы.

Как рассказали в МВД по РТ, 19-летнему парню из Бугульмы, живущему в Казани, сообщили о необходимости ремонта домофона. Поверив мошенникам, он передал им код из СМС. После этого аферисты получили доступ к профилю жертвы в Госуслугах, а затем сообщили, что от имени парня оформлена доверенность на гражданина Украины, находящегося в списке экстремистов и террористов.

Для того чтобы доказать невиновность, мошенники потребовали передать семейные накопления лжесотруднику Центробанка «для декларирования». Тогда парень приехал к родителям в Бугульму, забрал из сейфа 6,3 млн рублей и передал деньги курьеру в одном из сел Башкирии.

После обращения в полицию личность курьера была установлена – им оказался ранее судимый 34-летний житель Зеленодольска. Он рассказал, что подрабатывает выполнением заданий, присылаемых ему в мессенджере. Пакет с деньгами он оставил в условленном месте в Лениногорском районе.

Возбуждено уголовное дело. Всех участников схемы устанавливают.