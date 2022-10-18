В Татарстане поймали кассира, которая украла из банка 35 млн рублей

В Нижнекамске сотрудницу одного из региональных банков подозревают в краже крупной суммы из финансового учреждения, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Предварительно было установлено, что с 2017 года кассир банка похищала различные суммы, а, чтобы не быть пойманной, вносила в документы ложные сведения.

«В сентябре злоумышленница узнала, что офис банка в Нижнекамске закрывается и перед этим состоится ревизия. Испугавшись ответственности, она похитила все наличные деньги, к которым имела доступ, и уехала в Казань», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В столице республики она обратилась к юристам, которые посоветовали ей написать явку с повинной. Женщина так и сделала – написала заявление и отправила его по почте. Однако похитительница была задержана полицейскими. В общей сложности ревизоры обнаружили недостачу в 35 млн рублей.

В автомобиле сына задержанной полицейские обнаружили около 5 млн рублей. Деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

