В Татарстане поймали и готовят к депортации пятерых нелегальных мигрантов

В Татарстане поймали и собираются депортировать пятерых нелегальных мигрантов из Средней Азии.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, нарушителей нашли во время рейда по двум предприятиям и одному из животноводческих хозяйств Высокогорского района, где работают более 100 иностранных граждан. Во время проверки документов обнаружилось, что пять выходцев из одной центральноазиатской страны находятся и работают в России незаконно.

Сейчас нарушители находятся в челнинском центре временного содержания иностранцев. Им выписали штраф и готовят к депортации. Работодателя, устроившего их на свое предприятие, также привлекут к ответственности