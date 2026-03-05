news_header_top
Руc Тат
16+
Происшествия 5 марта 2026 09:25

В Татарстане поймали и готовят к депортации пятерых нелегальных мигрантов

В Татарстане поймали и собираются депортировать пятерых нелегальных мигрантов из Средней Азии.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, нарушителей нашли во время рейда по двум предприятиям и одному из животноводческих хозяйств Высокогорского района, где работают более 100 иностранных граждан. Во время проверки документов обнаружилось, что пять выходцев из одной центральноазиатской страны находятся и работают в России незаконно.

Сейчас нарушители находятся в челнинском центре временного содержания иностранцев. Им выписали штраф и готовят к депортации. Работодателя, устроившего их на свое предприятие, также привлекут к ответственности

#МВД по РТ #нелегальные мигранты #Высокогорский район рт
