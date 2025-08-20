В Татарстане поймали браконьеров, которые выловили почти 3 тысячи раков

В Татарстане во время рейда на Волге полицейские остановили лодку и обнаружили у мужчин пойманных раков.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, у мужчин нашли 73 специальные ловушки для раков и 2730 живых раков. Ущерб природе — больше 630 тысяч рублей.

Полиция обыскала дом одного из татарстанцев и нашла там целую нелегальную ферму по разведению раков на продажу. Там изъяли еще 651 рака и снасти.

Возбуждено уголовное дело за незаконную рыбалку. Пока мужчин отпустили под подписку о невыезде.