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В Татарстане погиб велосипедист, упав под колеса тракторного прицепа
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В Кукморском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
На 2-м километре трассы Мамадыш – Кукмор водитель трактора «Беларус» совершил наезд на 60-летнего мужчину на велосипеде, который, по предварительной информации, двигался по встречке, потерял управление и упал под колеса прицепа.
В результате велосипедист скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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