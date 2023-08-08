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Происшествия 8 августа 2023 15:23

В Татарстане погиб велосипедист, упав под колеса тракторного прицепа

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В Кукморском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

На 2-м километре трассы Мамадыш – Кукмор водитель трактора «Беларус» совершил наезд на 60-летнего мужчину на велосипеде, который, по предварительной информации, двигался по встречке, потерял управление и упал под колеса прицепа.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

В результате велосипедист скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

#дтп с велосипедистом #кукморский район
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