В Татарстане погиб рыбак, провалившись под лед

На реке Волге у СНТ «Ивушка» поселке Старое Победилово Приволжского района Казани очевидцы заметили в промоине в 10-15 метрах от берега рыболовные снасти и резиновые сапоги.

Как стало известно «Татар-информу» от ГУ МЧС России по РТ, инспекторы и спасатели установили, что 54-летний рыбак провалился под лед. Тело погибшего передали сотрудникам правоохранительных органов.

ГУ МЧС России по РТ напоминает жителям республики, что лед сейчас становится непрочным. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашу.