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В Татарстане поезд насмерть сбил человека
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Под Казанью поезд, следующий по маршруту Барнаул – Москва сбил мужчину. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.
Как рассказали люди, инцидент произошел сегодня на улице Липатова в поселке Дербышки. Поезд Барнаул – Москва сбил прохожего недалеко от платформы 804 км.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
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