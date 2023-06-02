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Руc Тат
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Происшествия 2 июня 2023 17:23

В Татарстане поезд насмерть сбил человека

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Под Казанью поезд, следующий по маршруту БарнаулМосква сбил мужчину. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Как рассказали люди, инцидент произошел сегодня на улице Липатова в поселке Дербышки. Поезд БарнаулМосква сбил прохожего недалеко от платформы 804 км.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

#сбил мужчину #поезд #поселок Дербышки
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