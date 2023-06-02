В Татарстане поезд насмерть сбил человека

Под Казанью поезд, следующий по маршруту Барнаул – Москва сбил мужчину. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы.

Как рассказали люди, инцидент произошел сегодня на улице Липатова в поселке Дербышки. Поезд Барнаул – Москва сбил прохожего недалеко от платформы 804 км.

От полученных травм мужчина скончался на месте.