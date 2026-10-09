В Татарстане подводят итоги работы молодежных электоральных проектов 2026 года

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В Молодежном центре «Волга» под Казанью сегодня начался итоговый форум участников молодежных электоральных проектов избирательной кампании 2026 года. На встречу прибыли около 50 активистов и волонтеров из Казани и других муниципалитетов Татарстана, которые помогали избирателям в дни голосования, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

В этом году проект «Волонтеры на избирательном участке» объединил примерно тысячу человек. Татарстанские добровольцы помогали избирателям сориентироваться на участках, сопровождали маломобильных граждан и в целом тех, кому требовалась дополнительная помощь.

Еще одним направлением стала работа операторов ситуационного центра Центральной избирательной комиссии РТ. В дни голосования они следили за ходом избирательного процесса и мониторили поступающую информацию о выборах.

Значимой оказалась и роль волонтеров-медиков, готовых при необходимости оказать первую помощь участникам голосования. Их присутствие помогало обеспечить оперативное реагирование на ситуации, требующие медицинского внимания.

Сопредседатель Молодежного совета при Центризбиркоме РТ Светлана Ефремова пояснила, что нынешний форум посвящен не только оценке проделанной работы, но и планированию дальнейшей деятельности. «Форум – это отличная возможность подвести итоги прошедшей кампании, обменяться опытом и запланировать новые инициативы и молодежные проекты на следующие выборы», – подчеркнула она.

Особое внимание собравшиеся уделили добровольцам, которые проявили себя при сопровождении участников специальной военной операции и помощи маломобильным избирателям. По итогам двухдневной программы десять волонтеров из муниципалитетов республики будут отмечены благодарственными письмами председателя ЦИК РТ.

Молодежные электоральные проекты позволяют привлекать молодых людей к общественно значимой деятельности, знакомить их с работой избирательных комиссий и формировать практический опыт участия в организации голосования, констатировали в пресс-службе Центризбиркома Татарстана.