В Татарстане подвели итоги всероссийской космической смены «Дежурный по планете»

Церемония закрытия всероссийской космической смены «Дежурный по планете» прошло сегодня в детском оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик». Как отметил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, смена собрала детей из 37 регионов России.

«Если наши дети готовы брать на себе ответственность дежурить по планете, то я думаю, у планеты есть будущее, в котором все будут жить в мире и согласии», – заявил министр.

Он отметил, что на смене собрались лучшие школьники со всей России, каждый из которых заслуживает отдельного внимания, так как конкуренция между участниками была очень высокой.

«Считаю, что данный проект поможет и детям, и взрослому населению больше развивать космос, потому что проектов по нему очень много, и хотелось бы чтобы наши школьники нашли себя в науке», – добавил Хадиуллин.

В свою очередь президент Академии наук Рифкат Минниханов пожелал всем присутствующим удачи в научной деятельности и дальнейшего развития. «Такого материала, который вы имеете, нет больше нигде, поэтому вам всем удачи победить, поступить в аспирантуру и защитить докторскую», – обратился он к участникам смены.

Церемония закрытия смены началась с хореографической постановки, посвященной космосу, с элементами светового и лазерного шоу. Сразу после нее прозвучали гимны России и Татарстана в исполнении приглашенных вокалистов.

Завершением мероприятия стало награждение призеров и победителей по шести номинациям: оперативный спутниковый мониторинг, спутник, космическая робототехника – роверы, орбита-SpaceПи – прикладные космические системы и управление спутниками, космическая автоматическая идентификация объектов и искусственный интеллект, цифровой лесничий.

Сама смена «Дежурный по планете» – это программа, объединяющая технологические конкурсы и проекты в области космоса для школьников 8-11-х классов со всей России. Она проводится уже в шестой раз и в этом году собрала 108 участников из различных регионов.