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В Татарстане подвели итоги VI ежегодного республиканского конкурса «Моя история в спорте»
В Казани, на президиуме Регионального Политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошло награждение победителей конкурса «Моя история в спорте» из Республики Татарстан.
«Стало доброй традицией подводить итоги года, награждая победителей конкурса «Моя история в спорте». 20 декабря памятными плакетками и ценными призами были награждены победители, призеры и лауреаты 9 школьников городов Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики. А сейчас мы награждаем татарстанских участников» - поделилась с журналистом «Татар – Информ» один из организаторов конкурса, заслуженный тренер России, член инициативной группы по выдвижению в президенты России Владимира Путина Ольга Павлова.
По итогам конкурса победителями стали:
Ариана Яковлева, 15 лет, Верхний Услон
В этом году Арина перенесла сложнейшую операцию,но ни маленькая девочка, ни ее родители не сдались и продолжали бороться. Сегодня Арина имеет 5-й взрослый разряд по айкидо. И как говорит Арина, ее история в спорте не про медали и звания, а про победу над самой собой.
Никита Бурмистров, 14 лет, Казань
Начал свою историю в спорте на примере своего прадеда, ветерана, участника инвалида Великой Отечественной войны и деда - майора запаса МВД, воевавшего в горячих точках. Им спорт помог преодолеть ранения и продолжить жить и трудиться на благо нашей Родины.
Альберт Захаров, 9 лет, Казань
Альберт не только отличный спортсмен, но начинающий талантливый поэт
Вот так звучит его история…
«Люблю я в шахматы играть,
Соперников всех побеждать.
Не сложно мне коней вести,
Ферзя соперника пройти.
Бухгольц не сложно поднимать,
И первые места занять!
Шахматы – моя игра,
Гроссмейстером буду я!».
Руслан Ветров, 8 лет, Верхний Услон
Самый младший участник конкуса. У Руслана большая, дружная, спортивная семья! Семья где спорт - это семейные традиции, честь, преданность делу которому служишь! Семья, где каждое поколение – история
Организаторами конкурса выступили Общественный совет федерального партийного проекта «Детский спорт» в Татарстане, Татарстанское Региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и министерство спорта РТ.
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