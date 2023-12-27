В Татарстане подвели итоги VI ежегодного республиканского конкурса «Моя история в спорте»

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани, на президиуме Регионального Политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» прошло награждение победителей конкурса «Моя история в спорте» из Республики Татарстан.

«Стало доброй традицией подводить итоги года, награждая победителей конкурса «Моя история в спорте». 20 декабря памятными плакетками и ценными призами были награждены победители, призеры и лауреаты 9 школьников городов Лисичанск и Рубежное Луганской народной республики. А сейчас мы награждаем татарстанских участников» - поделилась с журналистом «Татар – Информ» один из организаторов конкурса, заслуженный тренер России, член инициативной группы по выдвижению в президенты России Владимира Путина Ольга Павлова.

По итогам конкурса победителями стали:

Ариана Яковлева, 15 лет, Верхний Услон

В этом году Арина перенесла сложнейшую операцию,но ни маленькая девочка, ни ее родители не сдались и продолжали бороться. Сегодня Арина имеет 5-й взрослый разряд по айкидо. И как говорит Арина, ее история в спорте не про медали и звания, а про победу над самой собой.

Никита Бурмистров, 14 лет, Казань

Начал свою историю в спорте на примере своего прадеда, ветерана, участника инвалида Великой Отечественной войны и деда - майора запаса МВД, воевавшего в горячих точках. Им спорт помог преодолеть ранения и продолжить жить и трудиться на благо нашей Родины.

Альберт Захаров, 9 лет, Казань

Альберт не только отличный спортсмен, но начинающий талантливый поэт

Вот так звучит его история…

«Люблю я в шахматы играть,

Соперников всех побеждать.

Не сложно мне коней вести,

Ферзя соперника пройти.

Бухгольц не сложно поднимать,

И первые места занять!

Шахматы – моя игра,

Гроссмейстером буду я!».

Руслан Ветров, 8 лет, Верхний Услон

Самый младший участник конкуса. У Руслана большая, дружная, спортивная семья! Семья где спорт - это семейные традиции, честь, преданность делу которому служишь! Семья, где каждое поколение – история

Организаторами конкурса выступили Общественный совет федерального партийного проекта «Детский спорт» в Татарстане, Татарстанское Региональное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и министерство спорта РТ.