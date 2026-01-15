В Татарстане подвели итоги в области безопасности и качества продукции агропромкомплекса

Фото: пресс-служба Филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

Филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан опубликовал предварительные итоги своей деятельности за 2025 год.

Как следует из отчета, в прошлом году испытательная лаборатория филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан успешно прошла процедуру расширения области аккредитации на 106 методик по 654 показателям в области качества, безопасности и карантина растений.

В филиале появился новый метод – дендрохронологическая экспертиза, или экспертиза возраста деревьев. С начала года сотрудниками филиала проведена фумигация и аэрозольная обработка более 2,5 млн кубометров пустых помещений для хранения зерна различного типа, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также специалисты филиала обеззаразили 182,6 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, отгружаемых как на внутрироссийский рынок, так и на экспорт – в Турцию, Китай, Грузию, Азербайджан. Это на 22% больше объема прошлого года.

В 2025 году под контролем специалистов филиала осуществлена первая экспортная отгрузка (прямой экспорт) продовольственной пшеницы в Иран. Всего в Исламскую Республику было экспортировано 14 судовых партий продовольственной пшеницы и ячменя для кормовых целей массой более 62 тыс. тонн.

Были получены свидетельства об участии в межлабораторных сличительных испытаниях, подтверждающие успешное выполнение заданий и высокий уровень компетентности специалистов. По всем направлениям деятельности филиал удостоен удовлетворительной оценки.

В 2025 году филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан расширил перечень оказываемых услуг, который дополнен исследованиями образцов побочных продуктов животноводства с выдачей протоколов испытаний. Кроме того, эксперты филиала с 2025 года оказывают необходимую помощь в создании технических условий.

Амбициозные задачи ставит перед собой руководство филиала и на 2026 год: