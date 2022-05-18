В Татарстане подвели итоги школьной олимпиады по предпринимательству

В воскресенье, 15 мая, в образовательном центре «Алабуга Политех» подвели итоги масштабной олимпиады по предпринимательству среди школьников 9–11-х классов. Участники соревновались за приз Президента Республики Татарстан.

Олимпиада проходила в 4 этапа – в заочном приняли участие 3467 человек, в очный этап прошло 248 человек из всех районов республики. В финале сошлись 26 школьников из 9 районов Татарстана.

В церемонии награждения принял участие генеральный директор «Алабуги» Тимур Шагивалеев. Главный приз – крупное денежное вознаграждение и возможность поступления в лучший образовательный колледж страны по подготовке рабочих специальностей «Алабуга Политех» получили:

1 место – Исхаков Камиль, г.Нижнекамск,

2 место – Мирсаитов Булат, г.Набережные Челны,

3 место – Закиров Данил, г.Азнакаево.

Участники проходили бизнес-симулятор «Business cats». На первом этапе ученики 9-11 классов соревновались онлайн на районном уровне. Там определялись лучшие молодые предприниматели из районов РТ.

Затем победители районных этапов приехали на очный этап в специальный ассессмент-центр, где встретились с единомышленниками и на протяжении 2 дней состязались за звание победителей.

Во второй день финалисты участвовали в командном турнире, где одновременно участвовало 120 человек – капитанами команд были финалисты олимпиады, остальными участниками присоединились студенты «Алабуга Политех».

Каждый школьник руководил командой из 5 человек, состоящей из закупщика, доктора, продажника, маркетолога.

«У меня появились навыки владения ситуацией, анализа, умение договариваться с людьми на нужных мне условиях, я начал думать дальше и просчитывать свои действия на перспективу» - поделился учащийся Елабужского района Матвей Шумилов.