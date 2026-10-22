В Татарстане подвели итоги сезона 2026 в картинге

Фото: © Карина Ямалетдинова / «Татар-информ»

22 октября в Казани прошла торжественная церемония по подведению итогов картингового сезона 2026. Спортсмены из всей республики традиционно получили свои награды в киноконцертном зале Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан. На мероприятии был корреспондент «Татар-информа».

В награждении спортсменов приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, глава Сабинского района РТ Раис Минниханов и трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу Тимур Тимерзянов.

Мероприятие же началось с торжественной речи исполнительного директора Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан Рафаэля Багаутдинова.

«В этом году прошло такое знаменательное событие – весной в российской автомобильной федерации была конференция, куда пригласили все федерации нашей страны. И там впервые предложили награждать самую лучшую федерацию, но для этого нужно обсудить, как будут делиться второе и третье место. Новые прибывшие регионы не поняли, а что с первым местом? А первое место три десятка лет занимает Татарстан, они никуда не уйдут, первое место за ними», – рассказал Багаутдинов.

В этом году церемония награждения победителей и призеров картинговых соревнований проходит в 13-й раз. Сразу 60 спортсменов со всего Татарстана получили дипломы и памятные кубки в 20 классах и командном зачете. Без внимания и наград не остались и главные наставники картингистов – их тренера.

Татарстан славится ставшими уже легендарными гоночными трассами, в том числе для авто- и мотокросса. На данный момент в республике существует 46 картинговых клубов, в которых занимаются более 1500 картингистов, треть из которых участвуют в республиканских и всероссийских соревнованиях.

В сезоне 2026 удалось провести работы по реконструкции знаменитых республиканских картодромов. Так, на картодроме «Аргамак» добавление объектов инфраструктуры и изменение конфигурации трассы привело к увеличению зрелищности гоночных состязаний и сокращению скорости прохождения круга до 2 секунд.

Сразу после реконструкции здесь прошли межрегиональные соревнования по картингу, чемпионат и первенство России.

Автор: Карина Ямалетдинова