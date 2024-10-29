В Татарстане подвели итоги реализации национального проекта «Здравоохранение»

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Татарстане реализуются 8 федеральных (региональных) проектов, на реализацию которых предусмотрен лимит финансирования в размере 3 644 900 000 рублей. Об этом сообщает Минздрав РТ.

1. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

4. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Республики Татарстан, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

6. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы» «Электронное здравоохранение Республики Татарстан»

7. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг в Республике Татарстан»

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В рамках «Модернизации первичного звена здравоохранения» в Татарстане на 2024 год планируют построить 29 объектов. Сейчас идет строительство:

- детской поликлиники №3 Нижнекамской детской районной больницы с перинатальным центром;

- филиала поликлиники г. Казань в жилом комплексе «Салават Купере»;

- офиса врача общей практики и участковых педиатров ГАУЗ «Детская городская клиническая больница № 7» г. Казани в жилом массиве Борисоглебское.

В общей сложности с начала года в республике построено 26 фельдшерско-акушерских пунктов (6 из запланированных на 2024 г. открыты в 2023 году по опережающему финансированию).

Выполняется капремонт 105 действующих медучреждений (поликлиники, женские консультации, врачебные амбулатории, ФАПы).

Также в республике закупили медоборудования: 8804 единиц.

В рамках реализации национального проекта «Демография» реализуются региональные проекты: «Укрепление общественного здоровья»; «Старшее поколение»; «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

«В 2024 году в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» запланировано достижение 60 целевых показателей. По состоянию на 1 октября 2024-го ежемесячное плановое значений достигнуто по всем показателям», - говорится в сообщении Минздрава РТ.

Министерством здравоохранения республики в 2025-2030 годы также планирует реализовывать следующие проекты:

в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

1. «Модернизация первичного звена здравоохранения»,

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»

4. «Борьба с сахарным диабетом»

5. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»

6. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»

7. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

8. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»

9. «Здоровье для каждого»

10. «Медицинские кадры»;

- национальный проект «Семья»:

1. «Охрана материнства и детства».

Уточняется, что в рамках реализации федерального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» участвует в рамках достижения первого показателя.