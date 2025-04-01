В Татарстане подвели итоги патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

В Культурном центре «Сайдаш» состоялось подведение итогов Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы», сообщает пресс-служба студенческих отрядов РТ.

В этом году более 450 студентов-участников студенческих отрядов Татарстана посетили 17 районов республики, оказывая помощь местным жителям и проводя профориентационные занятия для школьников. Акция реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«Снежный десант РСО. Десант Победы» – это не просто ежегодное мероприятие, а живое проявление патриотизма. Особенно значима акция в 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества. Подвиг наших предков – это ориентир для молодежи, а «Снежный десант» позволяет ребятам проявить заботу о ветеранах и тружениках тыла. В этом году 456 студентов Российских студенческих отрядов совершили 31 выезд и оказали реальную помощь жителям 22 муниципальных районов Татарстана. Помимо бытовой поддержки, они вели профориентационную работу, воспитывая у молодежи дух служения Родине», – отметила первый заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Галиева-Мустафина.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

На праздничном мероприятии собрались участники акции, представители управлений по делам молодежи и учебных заведений из 15 районов Татарстана. В программу вошли концерт с лучшими творческими номерами студенческих отрядов и церемония награждения отличившихся участников и координаторов «Снежного десанта».

В рамках акции студенческие отряды оказывали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и семьям участников СВО. Молодые добровольцы расчищали от снега дворы, кололи дрова, ремонтировали придомовые постройки, помогали с покупками и уборкой домов.

Также студенты проводили профориентационные занятия в школах. Старшеклассники знакомились с различными профессиями, а младшие ученики участвовали в мастер-классах по театральному искусству и спорту, создавали рисунки и поделки для отправки участникам СВО. В образовательных учреждениях проходили лекции, игровые мероприятия на тему патриотизма, спортивные соревнования и занятия по популяризации здорового образа жизни.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

«Снежный десант для меня – это не просто способ сплотить отряд перед летним трудовым сезоном, а особенная часть жизни, наполненная добром и возможностью помочь нуждающимся. Нет ничего ценнее, чем видеть улыбки пенсионеров, слышать их слова благодарности и понимать, что ты сделал их день чуть лучше. В этом году «Десант Победы» – это не только помощь, но и вклад в патриотическое воспитание молодежи, формирование личности, способной сочувствовать и трудиться на благо Родины», – поделилась Айсылу Гайсина, руководитель отряда «Вектор» из Казанского инновационного университета. В этом году их команда дважды отправлялась в рейды – в Апастово и Набережные Челны, а по итогам 2024 года «Вектор» признан лучшим отрядом десанта Татарстана.

С 1 по 31 мая в рамках «Снежного десанта» пройдет акция «Майский десант». Более 100 участников студенческих отрядов Татарстана в 10 районах республики помогут ветеранам и труженикам тыла, благоустроят памятники и проведут патриотические мероприятия для школьников.

Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» проводится уже 56 лет и продолжает привлекать молодежь. Она включает в себя комплекс мероприятий, направленных на развитие потенциала студентов, патриотическое воспитание, популяризацию здорового образа жизни и содействие трудоустройству молодежи.