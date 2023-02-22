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В Татарстане подвели итоги онлайн-акции «Әти әзер – Папа может»
Региональный оператор ГТО подвел итоги республиканской онлайн-акции, посвященной Дню защитника отечества, «Әти әзер – Папа может». Об этом передает пресс-служба Минспорта РТ.
С 13 по 22 февраля отцы и дети по всей республике выполняли на видео упражнения комплекса ГТО – подтягивание и вис на высокой перекладине. Лучшие работы от каждого района приняли участие в финальном этапе конкурса.
В республиканский этап вышел 21 видеоролик, три из них стали победителями:
- Бугульминский район (выбран с помощью генератора случайных чисел);
- Сабинский район (участники выполнили наибольшее количество подтягиваний – 27);
- Бавлинский район (ролик набрал наибольшее количество лайков во «ВКонтакте» – 513).
Команды получили дипломы от регионального оператора ГТО и сувенирную продукцию.
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