В Татарстане подвели итоги онлайн-акции «Әти әзер – Папа может»

Региональный оператор ГТО подвел итоги республиканской онлайн-акции, посвященной Дню защитника отечества, «Әти әзер – Папа может». Об этом передает пресс-служба Минспорта РТ.

С 13 по 22 февраля отцы и дети по всей республике выполняли на видео упражнения комплекса ГТО – подтягивание и вис на высокой перекладине. Лучшие работы от каждого района приняли участие в финальном этапе конкурса.

В республиканский этап вышел 21 видеоролик, три из них стали победителями:

Бугульминский район (выбран с помощью генератора случайных чисел);

Сабинский район (участники выполнили наибольшее количество подтягиваний – 27);

Бавлинский район (ролик набрал наибольшее количество лайков во «ВКонтакте» – 513).

Команды получили дипломы от регионального оператора ГТО и сувенирную продукцию.