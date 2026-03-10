В Татарстане подвели итоги недели приемов по вопросам здравоохранения

Фото: tatarstan.er.ru

В Татарстане подвели итоги недели приемов граждан по вопросам здравоохранения, которую провела партия «Единая Россия». Встречи с жителями проходили в региональной и местных общественных приемных, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «ЕР».

Всего в Региональной общественной приемной партии рассмотрели более 70 обращений. Еще 415 человек обратились в местные общественные приемные.

В последний день недели прием граждан провели сенатор РФ Тимур Нагуманов, депутаты Госдумы Ирек Богуславский, Олег Морозов, Альфия Когогина и Рустам Калимуллин, а также депутат Госсовета РТ Евгений Чекашов.

Жители чаще всего поднимали вопросы лекарственного обеспечения, доступности медицинской помощи, качества лечения, а также сложности с записью к узким специалистам.

Часть вопросов удалось решить в ходе приемов. Так, к депутату Госдумы Айрату Фаррахову обратилась жительница Казани, у которой возникли сложности с проведением обследования ребенка в детской поликлинике. После обращения ребенка направили на необходимые медицинские процедуры.

Кроме личных приемов, в течение недели прошли просветительские мероприятия. Были организованы два тематических вебинара. Один из них посвятили проблеме детского ожирения: кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Гомзина рассказала о причинах распространения заболевания и мерах профилактики.

Еще один вебинар прошел в рамках рубрики «Азбука качественной жизни». Участники обсудили, как проверять маркировку продуктов, БАДов и лекарств, чтобы не приобрести просроченную или поддельную продукцию. В обсуждении приняли участие сотрудники Роспотребнадзора и Госалкогольинспекции Татарстана.