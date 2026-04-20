В Татарстане подвели итоги конкурса «Зеленый огонек – 2026» по профилактике ДТП с детьми

В Зеленодольске подвели итоги юбилейного 40-го конкурса «Зеленый огонек – 2026». Его организаторами стали Министерство образования и науки РТ, Госавтоинспекция МВД по РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», а также Научный центр безопасности жизнедеятельности Академии наук РТ.

Конкурс посвящен обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах и профилактике ДТП с их участием. Финал конкурса прошел 7 и 9 апреля. В нем 51 детский сад и 49 педагогов представили свои планы работы и авторские методики предотвращения детской аварийности. Кроме того, участники сдали экзамен по правилам дорожного движения.

Сегодня в Центре культурного развития Зеленодольска прошло награждение победителей. Почетное первое место завоевал зеленодольский детский сад №15 «Ромашка», награду из рук Директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифката Минниханова и замначальника управления ГАИ МВД по РТ Дамира Бикмухаметова, получила заведующая учреждения Ольга Будкина.