В Татарстане подвели итоги конкурса «Лучшая управляющая компания»

В Республике Татарстан подвели итоги ежегодного конкурса среди организаций, управляющих многоквартирными домами, сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Конкурс проводится более десяти лет в соответствии с постановлениями Кабмина и ведомства.

Участие приняли все управляющие компании региона. Для объективной оценки участников разделили на пять групп в зависимости от площади обслуживаемого жилищного фонда. При подведении итогов комиссия оценивала качество содержания домов, исполнение обязательств перед жителями, соблюдение стандартов раскрытия информации, работу по повышению энергоэффективности, обеспечение охраны труда и участие в жилищных программах.

Первый замглавы Минстроя РТ Дамир Шайдуллин отметил, что особое внимание при выборе победителей уделяли таким критериям, как активное внедрение новых технологий, повышение уровня сервиса и вовлечение собственников в процесс управления. Среди критериев также развитие систем обратной связи с собственниками, внедрение цифровых сервисов, модернизация инженерных сетей и благоустройство придомовых территорий.

Победители конкурса в пяти категориях:

Категория 1:

1 место — ООО «Жилбытсервис-М» (Альметьевск)

2 место — УК «Зеленая долина» (Зеленодольск)

3 место — ООО «Центр обслуживания ТСЖ» (Богатые Сабы)

Категория 2:

1 место — УК «Мельничная площадь» (Чистополь)

2 место — ООО «Сервисная компания «ПроДом» (Набережные Челны)

3 место — ООО «Альянс» (Альметьевск)

Категория 3:

1 место — УК «Камские поляны» (Нижнекамск)

2 место — УК «Первый поселок» (Альметьевск)

3 место — ООО «Вилюй» (Набережные Челны)

Категория 4:

1 место — ООО «Энтузиаст» (Набережные Челны)

2 место — УК «Жилкомплекс» (Зеленодольск)

3 место — не присуждалось

Категория 5:

1 место — УК «Эйбэт» (Нижнекамск)

2 место — УК «Жилье» (Нижнекамск)

3 место — УК «Строим будущее» (Набережные Челны)

Победителей объявил заместитель генерального директора Саморегулируемой организации Ассоциации «Содружество организаций, управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан» Алмаз Арсланов.

В рамках мероприятия также чествовали победительниц всероссийского конкурса «Краса ЖКХ». Участницы представляют различные профессии отрасли – от диспетчеров и инженеров до руководителей предприятий и специалистов рабочих профессий. Конкурс проводится партпроектом «Школа ЖКХ» совместно с Советом по профессиональным квалификациям в ЖКХ РФ при поддержке Минстроя России, Общественного совета Минстроя России и инициативного проекта «Я – строитель будущего!».