В Татарстане подвели итоги конкурса для школьников-спортсменов «Моя история в спорте»

Фото: пресс-служба Ольги Павловой

Татарстанское региональное отделение партии «Единая Россия», общественный совет федерального партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» в РТ и Министерство спорта Татарстана подвели итоги конкурса для школьников-спортсменов «Моя история в спорте». В этом году помимо представителей Татарстана в нем приняли участие дети из Лисичанска и Рубежного — над этими двумя городами республика взяла шефство.

«Работа жюри в этом году была очень сложной. Было много ярких и сильных работ. И, конечно, было тяжело читать работы ребят из новых регионов. Жизнь этих детей разделилась на „до“ и „после“. Они большие молодцы и мужественные люди, продолжают занятия физической культурой и спортом, и мы верим, что всё у них будет хорошо. Сегодня Татарстан активно возрождает детский спорт в подшефных городах — Лисичанске и Рубежном. А курирует их восстановление вице-премьер РТ Евгений Варакин, который живет в ЛНР почти полтора года», — отметила заслуженный тренер РФ, координатор партийного проекта «Детский спорт» в Татарстане Ольга Павлова.

На конкурс принимались тексты на тему «Моя история в спорте» в формате эссе, рассказа, очерка, зарисовки, а также в стихах. Дети должны были рассказать, как спорт помог им справиться со сложными жизненными ситуациями и стать победителями.

В результате отбора первые места среди представителей Луганской народной республики заняли Ксения Лавская девяти лет (гимнастика) из Лисичанска и Александр Бабак 14 лет (футбол) из Лисичанска.

Вторыми стали Арина Клименко 14 лет (акробатический рок-н-ролл) из Лисичанска и шестиклассники Глеб и Никита Гончаровы (греко-римская борьба) — также из Лисичанска.

Третьи места взяли Екатерина Тронова 12 лет (гимнастика) из Лисичанска и девятиклассник Вячеслав Бытюк (хочет стать учителем физкультуры) из Лисичанска.

Специальные призы достались Владиславе Шаповаловой 14 лет (гимнастика) из Рубежного и Дарье Бережной 16 лет (гимнастика) — также из Рубежного.

От Татарстана в конкурсе победили Никита Бурмистров 14 лет и Альберт Захаров девяти лет (оба из Казани), а также Руслан Ветров восьми лет и Арина Яковлева 15 лет (из Верхнего Услона).

Как сообщила Ольга Павлова, все победители получат призы и ценные подарки. Также принято решение пригласить одну из победительниц конкурса пройти обучение в физкультурном учреждении РТ.