В Татарстане подвели итоги и наметили цели акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»

С 10 по 12 декабря 130 участников и ветеранов движения Российских студенческих отрядов из 30 регионов страны и 7 студотрядовцев из Белоруссии работали на Всероссийском слете Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО. Десант Победы» в Нижнекамске.

«В год защитника Отечества мы не только активно работали, но и уделяли особое внимание сохранению исторической памяти. Мы создали уникальный сборник, обобщающий опыт патриотического воспитания в студенческих отрядах Республики Татарстан, где отражено, как через трудовую деятельность и участие в социально значимых проектах мы формируем у молодежи чувство гордости за Отечество», – прокомментировал заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов, директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Татарстана Василий Ислаев.

«Акция "Снежный десант" охватывает и патриотическое воспитание, и добровольческую деятельность, и профориентационную работу. В Татарстане в этом году ее участниками стали 785 ребят, охватив 24 района республики в рамках 51 выезда Очень важно давать молодым людям возможность проявить себя, почувствовать причастность к большому хорошему делу и воспитывать настоящих патриотов на хороших личных примерах», – добавил он.

В Татарстане участники слета охватили шефской помощью пять населенных пунктов. Посетили с адресной помощью ветеранов труда, семьи участников СВО, детей-инвалидов, чтобы передать гуманитарную помощь, очистить придомовые территории от мусора, наколоть и напилить дров, прибраться дома и, что самое главное, подарить свое тепло и заботу. Вместе со студотрядами Татарстана благоустроили территорию сельских домов культуры, посетили музеи воинской славы, помогли в благоустройстве могил жителей, погибших на специальной военной операции, и почтили память героев нашей страны, возложив цветы к мемориалам.

В 2025 году акция получила название «Снежный десант РСО. Десант Победы» и акцент на сохранение исторической памяти о героях нашей страны. Особое внимание уделяется патриотическим занятиям со школьниками и помощи семьям участников СВО. В рамках слета участники провели в школах «Разговоры о важном» – профориентационные встречи и квизы о знаковых событиях Великой Отечественной войны.

«В этом году "Снежный десант РСО" прошел в 82 регионах, в нем участвовало более 20 тыс. ребят. На Всероссийском слете РСО обсудили развитие акции, увеличение численности участников, упор на развитие добровольчества в регионах. Приоритетными задачами останутся поддержка участников СВО и их семей, помощь многодетным, ветеранам, пенсионерам и всем, кому она нужна. Также Псковским региональным отделением РСО ведется работа по формированию Российско-Белорусского отряда акции, около 20 студентов Союзного государства будут помогать жителям Псковской области. Наши ребята готовы творить добро во всех уголках страны!» – отметила Юлия Дрожжина, Председатель Правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья.

На мероприятии были подведены итоги года и намечены векторы развития. Предстоящий зимний сезон направлен на обмен опытом, развитие информационного освещения, привлечение к выездам несовершеннолетних и созданию для них безопасных условий труда. Участниками разработаны единые методические рекомендации для систематизации работы по примеру.

Планируется увеличить охват акции до 27 тыс. ребят, более 100 человек отправятся в другие регионы страны, чтобы перенять их опыт. Особое внимание будет уделено выпускникам вузов, которые смогут оказать помощь жителям в составе «ветеранских» отрядов. Активно развивается международное сотрудничество – оказывать шефскую помощь населению приедут ребята из Абхазии, Киргизии и других стран. Уже сейчас идет набор российско-белорусского отряда «Поиск», который будет работать в Псковской области.

«Всероссийский слет акции "Снежный десант РСОм в Татарстане оставил у меня очень содержательные впечатления. Мне было интересно узнать о практике, когда отряды десанта ежегодно возвращаются в одни и те же населенные пункты – у нас в Беларуси ребята, как правило, каждый раз выезжают в новые поселения. Также наша команда попала на благоустройство кладбища, где похоронены участники специальной военной операции. Для меня это был новый формат помощи», – рассказала Яна Мороз из отряда Зимнего маршрута «Время первых» из Витебска. За плечами девушки уже три выезда в Белоруссии, а в 2025 году в составе отряда союзного государства она оказывала помощь населению в России.

«Очень понравилась концепция российских творческих концертов, посвященных каждый год новым знаковым событиям Великой Отечественной войны. Это прекрасный способ поддержания исторической памяти, и я обязательно предложу внедрить подобный подход в работу нашего отряда. Я заметила, что российские ребята очень заряженные и открыты к обмену идеями. Я всегда участвовала в десантах в роли руководителя, а предстоящей зимой стану комиссаром отряда, отвечая за идеологию и творческий блок. Благодаря тренингам, прошедшим на слете, я записала для себя множество новых идей для внутриотрядных мероприятий, чтобы сделать наш следующий выезд еще более ярким и запоминающимся», – добавила она.

Организатором слета выступает Татарстанское региональное отделение Российских студенческих отрядов при поддержке Управления по делам молодежи Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.