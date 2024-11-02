В Татарстане подвели итоги 2024 года по реализации нацпроекта «Образование»

Центр «Точка роста»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Итоговыми показателями реализации в Татарстане в текущем году национального проекта «Образование» стали новые школы и детские сады, построенные на средства регионального и федерального бюджетов.

Также благодаря национальному проекту «Образование» в текущем году были отремонтированы молодежные центры, а образовательные организации получили современное оборудование для занятий на общую сумму – 3,7 млрд рублей (3 млрд из федерального бюджета, остальные средства из бюджета РТ).

В числе новых объектов образования семь школ: три в Казани и по одной в Набережных Челнах, а также населенных пунктах Усады, Куюки, Высокая Гора.

Кроме того, были созданы и функционируют 72 центра «Точка роста» в сельских школах, которые оснащены современным оборудованием для освоения школьниками программы общего и дополнительного образования.

Созданы два школьных детских технопарка «Кванториум» на базе СОШ № 64 Московского района, Гимназии № 174 Советского района Казани, а на базе ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический техникум» создан центр «IT-куб».

В школьных технопарках работают кружки практической физики, химии, биологии, ментальной арифметики. Центры являются активными организаторами конкурсов для детей и педагогов, готовят обучающихся к чемпионатам профессионального мастерства.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».