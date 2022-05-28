В Татарстане подведены итоги программы «Сириус. Лето: начни свой проект»

Сегодня в образовательном центре «Университет Талантов» в Казани состоялся финал федеральной программы «Сириус. Лето: начни свой проект».

В течение года школьники Татарстана под руководством наставников разрабатывали исследовательские проекты, направленные на решение актуальных проблем в сфере науки и технологий. Задачи были предложены ведущими промышленными компаниями и научно-исследовательскими институтами. Всего в программе приняли участие более 500 учащихся со всей республики.

«Сегодня проходит подведение итогов проекта „Сириус. Лето: начни свой проект“. Выбрав те или иные кейсы и задачи, которые были поставлены предприятиями, ребята на протяжении года разрабатывали свои проекты. И уже сегодня они представят свои решения по тем или иным задачам. От Татарстана в федеральной программе приняли участие 43 команды», — заметил в своем выступлении исполнительный директор «Казанского открытого университета талантов 2.0» Айдар Акмалов.

Всего программа включала пять этапов: сбор проектных предложений, регистрация и выбор проектов школьниками, формирование команд, работа над проектом. Последним этапом стала презентация командами решений проектных задач перед партнерами и другими участниками.

Впрочем, перед тем, как перейти к непосредственной защите проектов, школьники должны были пройти этап предзащиты. Участники должны были придумать сказку, связанную с их проектом. Воображение и фантазия помогли ребятам глубоко погрузиться в исследовательскую работу, при этом не теряя интереса к образовательному процессу.

В частности, одна и команд придумала сказку о том, что случиться с человеком, который пренебрегает важностью освещения. «Жили-были три молекулы: два брата и одна сестра. Один брат ходил к ребятам, у которых было плохое освещение, они постоянно читали гаджеты в абсолютной темноте. В итоге он превратился в крота с очками. Его сестра ходила к ребятам, у которых был только естественный свет. И она превратилась в кошку с идеальным зрением. А другой брат выбрал золотую середину, где ребята не так долго сидели с гаджетами, причем с естественным светом и хорошим освещением. И поэтому он превратился в человека с хорошим зрением», — поделился выдуманной историей участник финала Никита Терентьев.

В роли наставников научно-технических проектов выступили студенты татарстанских вузов, которые не просто руководили процессом на всех этапах разработки, а помогали школьникам разобраться в задаче. При этом сложные научные формулировки благодаря участию наставников в программе становились понятными и доступными для школьников.

«Для ребят это была исследовательская работа, и многое для них было в новинку. Например, у некоторых участников только недавно началась физика: они не проходили, что такое световой поток и спектры освещения. Однако благодаря исследованиям они понимают и владеют большими знаниями, чем те, которые предоставит им учебные заведения», — отметила наставник команды, студент Казанского энергоуниверситета Полина Корнева.

Участие в программе «Сириус. Лето: начни свой проект» открывает ряд преимуществ. Так, студенты, выступающие в роли руководителей, получают опыт педагогической практики и управления проектной деятельностью, а также знакомятся с потенциальными работодателями для возможного будущего трудоустройства.

«Студенты вузов по программе «Содействие занятости студентов» получают определенную оплату за участие в проектной деятельности. В свою очередь у компаний тоже есть опредеенный интерес, ведь они видят в студентах своих потенциальных сотрудников», — пояснил Айдар Акмалов.

В дальнейшем участники смогут представить итоги своих исследований и разработок на всероссийских и международных конкурсах. Победители же получат возможность участвовать в летних образовательных программах на базе «Университета Талантов», который предоставляет все возможности для исследований в различных сферах деятельности человека, начиная от нанотехнологий и заканчивая кибернетической физикой.

Программа разработана по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Она направлена на развитие интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, а также выступает мерой прямой государственной поддержки талантливых молодых людей и их наставников.