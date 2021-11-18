В Татарстане подведены итоги конкурса «Лучший коллективный договор» за 2021 год

В столице РТ подвели итоги IX Республиканского конкурса «Лучший коллективный договор», в числе победителей — четыре казанских предприятия. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Республики Татарстан.

В I группе (производственная сфера) 1-е место разделили между собой ПАО «Татнефть» и Филиал АО «Татэнерго» Казанская Теплоэлектроцентраль №1, 2-е место занял Филиал АО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети, а 3-е место досталось ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В II группе (производственная сфера) победу одержали АО «Транснефть-Прикамье» и ОАО «Казанский завод «Электроприбор».

В IV группе (непроизводственная сфера) вершина пьедестала покорилась МУП «Метроэлектротранс».

1-е место в V группе (бюджетная сфера) завоевал челнинский ГАУЗ «Камский детский медицинский центр», на вторую строчку в рейтинге поднялся МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» Нижнекамского муниципального района РТ, а третьей стала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» Набережных Челнов.

Все победители были награждены дипломами и денежными призами. Дипломы лауреатов конкурса призерам вручали председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, президент Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александр Лаврентьев и управляющий делами Минтруда РТ Артем Фасхутдинов.

Всего в финал конкурса вышли 13 предприятий, из которых шесть относятся к производственной сфере, одно — к непроизводственной, и шесть организаций бюджетной сферы.

В состав конкурсной комиссии вошли 12 человек из числа представителей Федерации профсоюзов, республиканских отраслевых профсоюзных организаций, первичных профсоюзных организаций, регионального объединения работодателей, Минтруда РТ.

Комиссия оценивала документы по пятибалльной шкале. При этом основными критериями оценки служили 30 показателей. Так, в пользу предприятия говорила конкурентная зарплата, возможность повышения квалификации, регулярное улучшение условий труда, организация отдыха и оздоровления работников, социальная защита женщин и молодежи и т.д.



Республиканский конкурс на лучший коллективный договор проводится Федерацией профсоюзов РТ начиная с 2005 года. Основные цели мероприятия — повышение роли коллективного договора в качестве инструмента защиты интересов работников и развитие социального партнерства в области трудовых отношений.

Организаторы отмечают, что материалы, поступающие на конкурс, стали качественно лучше. А по некоторым показателям, в том числе и по заработной плате, есть положительная динамика.

Председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева, в своем вступительном слове отметила, что наличие коллективного договора — признак надежной и стабильной компании. Данный документ призван регулировать трудовые отношения между сотрудником и работодателем, способствует соблюдению законодательства и повышению мотивации персонала.