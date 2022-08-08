В Татарстане подтвердилось еще 74 случая Covid-19

За сутки в Татарстане выявлено 74 новых пациента с коронавирусной инфекцией — на шесть больше, чем днем ранее. Данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

23 пациентам потребовалась госпитализация, новых летальных исходов не выявлено.

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрировано 154 305 случаев коронавирусной инфекции, 150 501 пациент уже выздоровел.

В последнее время в Татарстане отмечается повышение заболеваемости Covid-19. Чтобы избежать новых вспышек вируса, Президент РТ Рустам Минниханов поручил ускорить работу по ревакцинации населения.