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Ру Тат
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Здоровье
1 августа 2022  19:24

В Татарстане подтвердилось 46 случаев Covid-19

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За минувшие сутки в Татарстане выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, 28 человек были госпитализированы. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за время пандемии в республике подтвердилось 153 896 случаев заражения, 150 437 пациентов выздоровели. На портале уточняется, что за прошедший день в РТ не подтвердилось ни новых случаев выздоровления, ни летальных исходов.

Напомним, что из-за роста заболеваемости в стране и приближения осенне-зимнего периода Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по ревакцинации жителей РТ.

#коронавирус #статистика
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