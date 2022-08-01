В Татарстане подтвердилось 46 случаев Covid-19

За минувшие сутки в Татарстане выявлено 46 новых случаев коронавирусной инфекции, 28 человек были госпитализированы. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Таким образом, за время пандемии в республике подтвердилось 153 896 случаев заражения, 150 437 пациентов выздоровели. На портале уточняется, что за прошедший день в РТ не подтвердилось ни новых случаев выздоровления, ни летальных исходов.

Напомним, что из-за роста заболеваемости в стране и приближения осенне-зимнего периода Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить работу по ревакцинации жителей РТ.