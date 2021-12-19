В Татарстане подтвердились еще 94 случая Covid-19

За сутки еще 94 татарстанца заразились коронавирусной инфекцией. Четыре случая завозные, остальные — контактные, сообщает Минздрав РТ.

«26 человек госпитализированы, 68 получают лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Больше всего пациентов выявлено в Казани — 29, Рыбно-Слободском и Елабужском районах — 22 и девять соответственно. Далее следуют Челны — восемь случаев, Нижнекамский район — четыре, Заинский и Зеленодольский — по три, Тукаевский и Чистопольский — по два. В Азнакаевском, Альметьевском, Балтасинском, Буинском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лениногорском, Мамадышском, Новошешминском, Спасском, Тюлячинском и Ютазинском за день заболели по одному человеку.

Таким образом, с начала пандемии в республике подтвердились 41 568 случаев коронавируса. Уже выздоровели 34 677 человек, в том числе 1394 за прошедший день.