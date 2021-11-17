В Татарстане подтвердились еще 273 случая Covid-19

За сутки в Татарстане зарегистрировано 273 случая коронавирусной инфекции. При этом четыре человека заболели за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«69 человек госпитализированы, 204 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

177 из 273 случаев выявлено в Казани, следом по числу зараженных идут Зеленодольский район — 29, а также Набережные Челны, Балтасинский, Арский районы — по 10. Помимо этого, шесть человек заболели в Тетюшском районе, по четыре — в Буинском и Высокогорском, три — в Кукморском и Сабинском. По два пациента с Covid обнаружили в Апастовском, Верхнеуслонском, Лаишевском районах, а в Алькеевском, Альметьевском, Кайбицком, Мензелинском, Муслюмовском, Нижнекамском, Новошешминском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском и Черемшанском — по одному.

Таким образом, за время пандемии коронавирус был выявлен у 34 728 жителей РТ, из которых 27 406 уже выздоровели — +183 за сутки.

Вакцинацию прошли 1 857 902 татарстанца, вторым компонентом привились 1 287 954 человека.