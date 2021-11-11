В Татарстане подтвердились еще 249 случаев Covid-19

За последние сутки в Татарстане выявлено еще 249 случаев коронавируса. При этом три человека заразились за пределами республики, 246 — контактным путем, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«72 человека госпитализированы, 177 получают лечение на дому», — отметили в ведомстве.

Больше половины случаев — 168 — пришлись на Казань, далее по числу заражений находятся Челны — 23, Зеленодольский и Чистопольский районы — 11 и девять соответственно. Пять зараженных зарегистрировано в Нижнекамском районе, по четыре — в Елабужском, Лаишевском, Нурлатском и Пестречинском. Еще три человека заболели в Аксубаевском районе, по два — в Высокогорском, Кайбицком, Спасском и Тетюшском. На Агрызский, Алексеевский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский пришлось по одному новому пациенту.

Таким образом, за время пандемии Covid-19 был выявлен у 33 147 жителей Татарстана, из которых 26 429 выздоровели. За прошедшие сутки поправились 188 человек.

Первую прививку от коронавируса в республике сделали 1 758 303 человека — плюс 25 132 за сутки. Полный курс вакцинации прошли 1 165 897 человек.