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Ру Тат
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25 апреля 2021  13:29
Евгений Калашников

В Татарстане подтвердились 35 случаев заражения коронавирусом

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За минувшие сутки в Татарстане зарегистрированы еще 35 заразившихся COVID-19. Всего с начала пандемии в республике официально зафиксированы 20 237 случаев коронавируса.

Из заразившихся за последние сутки госпитализированы 12 человек, 23 — лечатся дома.

Выздоровело за весь период 17 378 человека, в том числе 5 за минувшие сутки.

Большинство заболевших числятся в Казани — 13 человек. Еще восемь случаев приходятся на Набережные Челны. В Балтасинском и Лениногорском районах по 2 случая заболевания, в Азнакаевском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Менделеевском, Мензелинском, Рыбно-Слободском, Тукаевском районах — по 1 случаю заболевания.

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