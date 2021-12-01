В Татарстане подтвердились 235 случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Три человека заразились за пределами республики, остальные контактным путем, сообщает Минздрав РТ.

«71 человек госпитализирован, 164 получают лечение на дому», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из 235 случаев 107 пришлось на Казань, 34 — на Зеленодольский район, 25 — на Набережные Челны. Следом по числу зараженных находятся Дрожжановский район (12), Высокогорский (9), Рыбно-Слободский и Заинский, где за день заболели по шесть человек. Пять пациентов выявлено на территории Сабинского района, по четыре — в Апастовском, Арском, Атнинском, Балтасинском. Три инфицированных проживают в Кукморском и Тетюшском районах, два — в Камско-Устьинском и Тукаевском. По одному случаю подтвердилось в Елабужском, Лаишевском, Мензелинском, Нурлатском и Ютазинском районах.

Таким образом, с начала пандемии диагноз «коронавирусная инфекция» ставился в республике 38 288 раз. 31 736 пациентов уже выздоровели, из них 282 — за минувшие сутки.

Первую вакцинацию 2 047 692 татарстанца, 1 550 698 сделали обе прививки.