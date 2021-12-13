В Татарстане подтвердились 187 случаев Covid-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 187 зараженных коронавирусной инфекцией. Три человека заразились за пределами республики, остальные случаи контактные, сообщает Минздрав.

«66 человек госпитализированы, 121 получает лечение на дому», — говорится в сообщении ведомства.

Больше половины случаев — 100 — пришлось на Казань, следом по числу заражений Набережные Челны — 21, Зеленодольский район — восемь. Шесть новых пациентов зарегистрировано в Нижнекамском районе, по пять — в Елабужском, Нурлатском и Сабинском, по четыре — в Высокогорском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском. В Альметьевском, Верхнеуслонском, Заинском, Лаишевском, Пестречинском заразились по три человека, а в Азнакаевском, Алькеевском, Лениногорском, Муслюмовском, Новошешминском и Рыбно-Слободском — по одному.

Таким образом, за время пандемии в Татарстане подтвердились 40 794 случая коронавирусной инфекции. 33 849 человек уже поправились, из них 41 выздоровел за последние сутки.

Первую дозу вакцины получил 2 223 761 татарстанец, полностью из них привиты 1 856 987.