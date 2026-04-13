В Татарстане подтвердили качество экспортируемых зернобобовых

В первом квартале 2026 года специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

исследовали 26,9 тыс. тонн зернобобовых культур для отправки за рубеж. Продукция отгружалась в Беларусь, Китай, Сербию и Польшу.

Лабораторные испытания подтвердили соответствие требованиям качества и безопасности сои, гороха, вики.

«По итогам исследований оформлены заключения, подтверждающие соответствие партий условиям контрактов, требованиям стран-импортеров и технического регламента Таможенного союза» – сообщила руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Светлана Белова.

Крупнейшими странами-импортерами зернобобовой продукции из Татарстана, исследованной в филиале ЦОК АПК, стали Беларусь и Китай. В первом квартале они приобрели более 97% экспортируемого из республики зерна. Кроме того, за этот период впервые отгружены: 23,9 тысяч тонн сои из Нурлатского района в Беларусь, 22 тонны фацелия из Мамадышского района, а также 198 тонн вика из Новошешминского района в Сербию.