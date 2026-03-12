В РТ подтвердили фитосанитарную безопасность партии цветков бессмертника песчаного

Фото: Филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан

В филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан впервые проведена комплексная фитосанитарная экспертиза образцов партии цветков бессмертника песчаного (Helichrysum arenarium), доставленного на территорию республики из Узбекистана. Общий объем партии составил 3 тонны.

Специалисты провели гербологические и энтомологические исследования, в результате которых было установлено, что цветки не содержат карантинных объектов.

«По итогам экспертизы опасные карантинные организмы в образцах не выявлены, что свидетельствует о фитосанитарной безопасности импортной партии подкарантинной продукции и возможности ее дальнейшей реализации», – рассказала заместитель заведующего испытательной лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ульяна Полканова.

На основании протокола испытаний филиалом вынесено соответствующее заключение, которое направлено в территориальное управление Россельхознадзора для выдачи акта карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Бессмертник или цмин песчаный (Helichrysum arenarium) широко распространен в европейской части и среднеазиатских регионах России. Встречается на Кавказе и в Западной Сибири. Цветы этого степного растения содержат множество полезных веществ, которые могут помочь укрепить здоровье и улучшить самочувствие. Это желчегонное средство, действие которого связано с флавоноидами, применяемое в фармакологической промышленности. Эфирное масло из бессмертника используется также в парфюмерной промышленности.