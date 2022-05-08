В Татарстане подтвердилась еще одна смерть от Covid-19

За предыдущий день в Татарстане подтвердился еще один случай смерти от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

В целом за 7 мая в Татарстане выявлено 196 новых пациентов, 61 из которых потребовалась госпитализация. 200 человек, напротив, полностью выздоровели.

Таким образом, с начала пандемии в республике подтвердилось 146 253 заражения Covid-19. 140 265 пациентов уже поправились,1989 умерли от последствий вируса.