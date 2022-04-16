В Татарстане подтопленными остаются 43 приусадебных участка и 4 моста

Паводковая ситуация остается на контроле в ГУ МЧС России по РТ.

На сегодняшний день подтопленными остаются

17 приусадебных участков в трех селах Высокогорского района республики, а также 16 участков в селе Татарское Танаево Зеленодольского

района.

Под водой остаются два низководных моста в Буинском районе у сел Кият и Черки-Кильдуразы, один мост в Нурлатском районе у населенного пункта Урняк – перелив воды через полотно составляет 160 см. Ещё один низководный мост затоплен в Новошешминском районе у села Слобода Архангельская.

Подтопление участков автодорог наблюдается в Тюлячинском и Арском районах республики.

В Куюках под водой находится одна дорога, в Лаишевском районе в селах Зимняя Горка и Столбище талыми водами подтопило две дороги.