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Происшествия
16 апреля 2022  11:40
Полина Шевчук

В Татарстане подтопленными остаются 43 приусадебных участка и 4 моста

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Паводковая ситуация остается на контроле в ГУ МЧС России по РТ.

На сегодняшний день подтопленными остаются 
17 приусадебных участков в трех селах Высокогорского района республики, а также 16 участков в селе Татарское Танаево Зеленодольского
района.

Под водой остаются два низководных моста в Буинском районе у сел Кият и Черки-Кильдуразы, один мост в Нурлатском районе у населенного пункта Урняк  – перелив воды через полотно составляет 160 см. Ещё один низководный мост затоплен в Новошешминском районе у села Слобода Архангельская.

Подтопление участков автодорог наблюдается в Тюлячинском и Арском районах республики.

В Куюках под водой находится одна дорога, в Лаишевском районе в селах Зимняя Горка и Столбище талыми водами подтопило две дороги.

#подтопление дороги #подтопление низководных мостов #МЧС РТ
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