В Татарстане подскочили цены на «борщевой набор»

В Татарстане за неделю с 22 по 29 мая выросли цены на продукты из так называемого «борщевого набора». Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

Больше всего за указанный срок подорожала капуста — с 48 до 54,5 рубля за килограмм. Картофель вырос в цене до 29 рублей за килограмм, свекла — до 38 рублей, а морковь — до 49 рублей за килограмм. Единственный подешевевший продукт из набора — репчатый лук, цена на который снизилась с 71 до 67 рублей за килограмм.

При этом стоимость круп и других фруктов и овощей за неделю снизилась. Так, рис подешевел до 92 рублей за килограмм, пшено — до 42,5 рубля, а гречка — до 61 рубля за килограмм крупы.

Цены на помидоры снизились с 159 до 141 рубля за килограмм, на огурцы — с 111 до 105 рублей, тогда как бананы подешевели с 125 до 121 рубля за килограмм.