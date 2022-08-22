Татарстанстат подсчитал, сколько стоит собрать ребенка в первый класс

Стоимость базового набора первоклассника, в который входят одежда и обувь, а также школьные и канцелярские принадлежности, в Татарстане для мальчиков в этом году оказалась на 3 тыс. рублей меньше, чем для девочек. Данные об этом опубликовал Татарстанстат.

Согласно статистике, собрать в первый класс мальчика обойдется в среднем в 18,7 тыс. рублей, а девочку – в 21,8 тыс. рублей. При этом стоимость таких наборов в июле этого года выросла на 8,7% и 6,5% соответственно по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В базовый набор входят спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви на каждый сезон. Кроме того, мальчикам необходимы две пары брюк и три рубашки, а девочкам – три блузки, два платья и две юбки.

Также в набор входят пять учебников и четыре тетради, по пять карандашей и ручек, один набор фломастеров и альбом.

Стоит отметить, что в июле этого года школьные тетради подорожали на 67% по сравнению с июлем 2021 года – до 10 рублей за штуку, а шариковые авторучки – на 32%, до 20 рублей. Альбомы для рисования стоят 94 рубля, после подорожания на 28%, а школьный ранец стал дороже на 3,2% – 2,2 тыс. рублей

Стоимость карандашей и набора фломастеров за это время увеличилась на 18% и 16% соответственно – до 17 рублей за карандаш и 144 рублей за упаковку фломастеров, а учебники выросли в цене на 8,3% – до 463 рублей.