В Татарстане подруги-подростки выпили самогон, одна из девочек в коме

В Татарстане две девочки-подростка серьезно отравились спиртным. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

По словам одной из пострадавших, подруги выпили самогон, в котором оказался метанол.

«Одна из девочек в коме в крайне тяжелом состоянии, вторая – в состоянии средней степени тяжести», – уточнили в ведомстве.

Обеих подруг привезли в Казань в отделение токсикологии седьмой городской больницы. Им оказывают всю необходимую помощь, стараюсь спасти им жизнь.