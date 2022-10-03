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Ру Тат
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Здоровье
3 октября 2022  18:04
Эвелина Киселёва

В Татарстане подруги-подростки выпили самогон, одна из девочек в коме

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В Татарстане две девочки-подростка серьезно отравились спиртным. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ. 

По словам одной из пострадавших, подруги выпили самогон, в котором оказался метанол.

«Одна из девочек в коме в крайне тяжелом состоянии, вторая – в состоянии средней степени тяжести», – уточнили в ведомстве.

Обеих подруг привезли в Казань в отделение токсикологии седьмой городской больницы. Им оказывают всю необходимую помощь, стараюсь спасти им жизнь.

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